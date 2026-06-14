Konyalı ünlü oyuncudan dikkat çeken anı

Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün'ün oğlu, başarılı oyuncu İsmail Hakkı Ürün, katıldığı bir programda yıllar önce İstanbul'da yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. "Kut'ül Amare" dizisinde canlandırdığı Mevlüt Çavuş karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı Ürün'ün anlattıkları dikkat çekti.

İsmail Hakkı Ürün, doksanlı yılların başında Kontv'de program yapımcısı olarak görev almıştı

MEDİNELİ ARAPLARLA KARŞILAŞMASINI ANLATTI

Bosnalı aktör ve sunucu Reşat Strik'in programına konuk olan İsmail Hakkı Ürün, İstanbul'da karşılaştığı Medineli Araplarla yaşadığı unutamadığı bir olayı paylaştı. Ürün, sohbet sırasında Medine'den gelen bir grupla tanıştığını ve yaşanan diyaloğun kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

"O ANI HİÇ UNUTAMIYORUM"

Programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, Medineli misafirlerle yaptığı sohbet sırasında yaşadığı manevi atmosferin hafızasında özel bir yer edindiğini söyledi. Ürün, karşılaşmanın kendisinde güçlü izler bıraktığını belirterek o günü yıllar geçmesine rağmen unutamadığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Konyalı oyuncunun anlattığı anı, programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada da ilgi gördü. İzleyiciler, Ürün'ün samimi anlatımını beğeniyle karşılarken, paylaşılan kesit kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

(Meltem Aslan)