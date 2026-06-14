Konya’da açık havada dünya kupası heyecanı! Park kırmızı-beyaza büründü

Konya’da A Milli Takım’ın Avustralya ile oynadığı karşılaşma, Meram Belediyesi’nin katkılarıyla Evliya Çelebi Parkı’nda kurulan dev ekranda vatandaşlarla birlikte takip ediliyor.
Konya'da milli heyecan sabahın erken saatlerinden itibaren kentin farklı noktalarında hissediliyor. Bu kapsamda Meram Belediyesi'nin desteğiyle Evliya Çelebi Parkı'nda düzenlenen organizasyonda futbolseverler, A Milli Takım'ın Avustralya karşılaşmasını açık havada izleme fırsatı buluyor.
Dev ekran önünde buluşma
Yeniyol üzerinde bulunan Haki Kafe'nin Evliya Çelebi Parkı şubesinde kurulan dev LED ekran önünde toplanan vatandaşlar, pazar sabahına milli maç heyecanıyla başladı. Ellerinde bayraklarıyla karşılaşmayı takip eden Konyalılar, milli takımın mücadelesine ortak oluyor.
Doğayla iç içe milli H+heyecan
"Kamp sandalyeni al, sen de aramıza katıl” çağrısıyla duyurulan etkinlikte vatandaşlar, kahvelerini yudumlayarak doğayla iç içe bir ortamda maç keyfi yaşıyor. Açık havada gerçekleşen organizasyon, milli takım coşkusunu paylaşmak isteyen çok sayıda futbolseveri bir araya getiriyor.
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