Konya’ya yeni bir sağlık tesisi daha kazandırılıyor

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ovakavağı Mahallesi’nde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Ovakavağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Ovakavağı Mahallesi'nde yapımı sürdürülen Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da devam eden yatırımı yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme programına Ovakavağı Mahalle Muhtarı Ömer Türkmen de katıldı.

Mevcut sağlık ocağı binasının kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle Ovakavağı Mahallesi'ne kazandırılan yeni Aile Sağlığı Merkezi, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha modern şartlarda erişmesine katkı sağlayacak.

Yeni tesis sayesinde vatandaşlar, aile hekimliği sistemi kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerinden daha modern şartlarda yararlanabilecek. Toplam 196 metrekare kullanım alanına sahip merkezin yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

KILCA: SAĞLIK TESİSLERİMİZE YENİ BİR HALKA EKLİYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sağlık yatırımlarının toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

Son yıllarda Karatay'a önemli sağlık yatırımları kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kılca, ilçenin her noktasını eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda hizmetlerle buluşturduklarını söyledi.

Başkan Kılca, "Güzel şehrimiz Konya'nın kalbi Karatay'ımızın her noktasını; altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel projelerden eğitim ve sağlığa kadar geniş bir hizmet ağıyla donatıyoruz. Son yıllarda ilçemize kazandırdığımız aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezleriyle on binlerce vatandaşımızın daha kaliteli sağlık hizmetlerine erişmesine katkı sağladık. Ovakavağı Mahallemizde de ekonomik ömrünü tamamlayan eski sağlık biriminin yerine modern bir Aile Sağlığı Merkezi inşa ediyoruz. Karatay Belediyemiz, Konya İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Ovakavağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin iş birliğiyle hayata geçirilen bu yatırımın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Merkezimizin yapımını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu