Özboyacı Altın’dan Meram’da görkemli açılış

​Konya’nın sektörde lider markalarından Özboyacı Altın Ailesi, Meram ilçesinde Yeniyol Caddesi üzerine kazandırdığı 6. şubesini hizmete açtı.

Açılışa Konya iş ve sanayi dünyasından çok sayıda temsilci katılırken Yönetim Kurulu Başkanı Celal Özboyacı, "Tarihi dokusu ve asil ruhuyla öne çıkan Meram'da bu yeni dönemi başlatırken, misafirlerimize layık oldukları zarafette ve yüksek standartlarda bir mekân sunabilmeyi amaçladık.” İfadelerini kullandı.

Konya'da "ilklerin markası” olarak öne çıkan Özboyacı Altın, 6. şubesiyle bu kez Meram'da yeni bir dönem başlattı. Pırlanta, elmas ve özel mücevher koleksiyonlarında dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi sunacak olan yeni şubenin açılışı, Konya iş ve sanayi dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Meram Yeniyol Caddesi'nde hizmet verecek olan yeni şubenin; mimarisi, ürün seçkisi, müşteri deneyimi ve premium hizmet anlayışıyla yalnızca bir mağaza değil, bölgeye kazandırılan yeni bir mücevher standardı olarak konumlandırıldığı belirtildi. Mağaza açılışına; AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Oda Başkanları, Sivil Toplu Kuruluşları Temsilcileri, Konya İş ve Sanayi Dünyası Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

6. Şube Meram'da Hizmete Açıldı

Özboyacı Altın Yönetim Kurulu Başkanı Celal Özboyacı, "Bugün Özboyacı Altın ailesi olarak, ömrünü bu topraklara adamış ve bu şehrin bereketiyle büyümüş bir firma olmanın getirdiği derin bir şükran duygusuyla karşınızdayız. Altıncı mağazamızı Konya'mızın nadide ilçesi Meram'da hizmete açarken, bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayarak sevincimize ve heyecanımıza ortak olan her bir konuğumuza en kalbi duygularımla hoş geldiniz diyor, teşriflerinizle bizleri ziyadesiyle onurlandırdığınızı ifade etmek istiyorum. Bizlerin hikayesi, kadim kültürümüzün bizlere öğrettiği dürüstlük, sadakat ve zanaata saygı ilkeleriyle şekillenmiştir. Özboyacı Altın ailesi olarak, sizlerin bizlere gösterdiği yüksek teveccüh, duyduğu sarsılmaz güven ve bitmeyen desteği sayesinde bugünlere ulaşma ve yeni mağazalar açabilme imkânı bulduk. Bizleri bağrına basan bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek, bizim için ticari bir faaliyetin ötesinde, kalbimizde taşıdığımız en büyük vefa borcumuzdur; bugün kapılarını açtığımız Meram mağazamızda, işte bu köklü vefanın mütevazı bir nişanesidir.” İfadelerini kullandı.

‘Güven Bağlarımızı Modern Bir Hizmet Anlayışıyla Harmanlamayı Hedefliyoruz'

Celal Özboyacı, "Tarihi dokusu ve asil ruhuyla öne çıkan Meram'da bu yeni dönemi başlatırken, misafirlerimize layık oldukları zarafette ve yüksek standartlarda bir mekân sunabilmeyi amaçladık. Tasarımında, mimari estetiği, mücevherin zarafetiyle buluşturduğumuz bu yeni alanımızda, geleneksel güven bağlarımızı modern bir hizmet anlayışıyla harmanlamayı hedefliyoruz; çünkü biliyoruz ki gerçek zarafet, ancak misafirlerimize hak ettikleri derin saygıyı hissettirecek bir atmosferde sunulduğunda anlam kazanır. Sektörümüzde bugüne kadar attığımız her adımda, sadece bugünü değil yarını da öngören yenilikçi bir vizyonla hareket etmeye gayret ettik. Mesleğimize duyduğumuz bu derin saygı ve çıtayı her zaman daha yukarıya taşıma arzumuz, bizi zanaatımıza ilham veren ve sektöre yön gösteren öncü adımlarla buluşturmuştur. Firmamızın üstlendiği bu duruş ve imza attığımız işler, sizlerin markamızı kendi eviniz gibi görmenizin ve o yüksek sahiplenme duygunuzun bir sonucudur.” dedi.

‘Özboyacı Altın İsmine Gösterilen Yüksek Beklentinin Farkındayız'

Celal Özboyacı, "Sektörde yıllardır attığımız her adımda, kendimizi bir yarışın içinde değil, bizlere emanet edilen o temiz güveni koruma sorumluluğunda gördük; bugün Meram'da bu yeni kapıyı aralarken de üzerimizdeki bu sorumluluğun ve Özboyacı Altın ismine gösterilen yüksek beklentinin tamamen farkındayız. Bu güveni korumak ve takdirlerinize layık kalabilmek adına, bu değerli emaneti ilk günkü heyecanımızla omuzlamaya, gönül bağlarımızı tazeleyerek en doğru ve en güzel olanı güvenle takdim etmeye gayret edeceğiz. Bu vesileyle, kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar bizlere inanan kıymetli müşterilerimize, bu markayı birlikte inşa ettiğimiz emektar çalışma arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, komşularımıza ve tüm dostlarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyor; firmamızın bu mutlu gününde bizleri onurlandıran başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm protokol üyelerimize şükranlarımı arz ediyor, bütün misafirlerimize saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

‘Bölgeye Değer Kattılar'

Merkez İlçe Belediye Başkanları adına ev sahibi olarak konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Özboyacı Altın ailesi, tüm yöneticileri ve çalışanlarıyla beraber çok büyük bir aile oldu. Bu yeni yatırımlarından dolayı tebrik ediyorum. Meram ilçemizde yaptıkları bu yatırımla bölgeye değer kattılar. Ayaklarını sürükleyerek geldiler. Yakın zamanda bu bölgede başka açılışlar da yapılacak. Yatırım yapmanın çok da kolay olmadığı dönemde, piyasaların stabil seyrettiği bu dönemde yatırım yapmak gerçekten zordur. Bir kez daha tebrik ediyorum. Her bir yatırım yeni insanlar demek, yeni ekmek kapıları demek. Meram kabuk değiştiriyor. Çok güzel mağazalar açılıyor. Her ilçenin kendine göre kimliği ve profili vardır. Meram ilçemiz kimliğini bozmadan kendini yenilemeye ve dönüşmeye devam ediyor. İş yerlerimiz de buna göre şekilleniyor. Özboyacı Altın ailesine hayırlı, bol, bereketli, helalinden kazançlar diliyoruz. Bu kazançlar yeni iş alanlarına ve istihdam ettiğiniz insan sayısının artmasına da sebep olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

‘Özboyacı Ailesi, Nesiller Boyu Ticaretini Devam Ettiriyor'

Milletvekilleri adına konuşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, "Yaptığımız açılışın, şehrimize, Meram'ımıza ve Özboyacı ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özboyacı ailesine ait bu mağazanın açılışıyla beraber bu bölge farklı bir noktaya da evriliyor. Şehrimizde ticari geleneği taşıma adına nesillerin devamlılık sağlamasını çok önemli buluyoruz. Özboyacı ailesi, nesiller boyu ticaretini devam ettiriyor. Kolay bir iş değil kendilerini tebrik ediyorum. Açtığımız mağaza, devletimize vergi, işsize istihdam, şehrimizin geleneğine renk olarak yerini alıyor. Rabbim devamını getirsin. Daha iyi noktalarda, şehrimizde daha farklı mağazaların, fabrikaların açılışlarında beraber olalım. Bir kez daha Özboyacı ailesinin tüm fertlerini tebrik ediyorum.” dedi. Mağazanın açılışı, protokol konuşmalarının ardından Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin duası sonrası kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi