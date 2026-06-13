Tarımın kalbi Karapınar’da attı! İlk tarım fuarı ekonomiye canlılık kattı

Karapınar’da ilk kez düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, sektör temsilcileri ile üreticileri buluşturarak bölgenin ekonomik ve ticari hayatına hareketlilik kazandırdı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen firmaların katıldığı organizasyon, tarım ve hayvancılık alanındaki son gelişmelerin tanıtıldığı önemli bir platform haline geldi.

Karapınar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarda, 80'in üzerinde firma ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Tarım makineleri, sulama teknolojileri, hayvancılık ekipmanları ve gıda sektörüne yönelik yeniliklerin yer aldığı fuar, hem üreticilerin hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde üreticiler, sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma imkânı bulurken, yeni ticari bağlantılar ve iş birlikleri için de önemli adımlar atıldı. Katılımcılar, organizasyonun bölgedeki tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, ilçenin tarım ve hayvancılık alanındaki gücünü daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, ilk kez düzenlenmesine rağmen fuarın beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü söyledi. Önal, Karapınar'ın sahip olduğu üretim kapasitesinin bu tür organizasyonlarla daha görünür hale geldiğini vurguladı. 15 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın, Karapınar'ın tarım ve hayvancılık merkezi kimliğinin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor. Organizasyonun gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesi ve geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. Fuarda yer alan stantlar arasında KARYEM de dikkat çekti. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta firma yetkilileri tarafından ürünler hakkında bilgi verilirken, sektör temsilcileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi. (Ali Asım Erdem)

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