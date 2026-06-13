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KONYA Haberleri

Başkan duyurdu! Konya’da 58 milyon kartlara yüklendi

Cumali Özer
Muhabir

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Başkan duyurdu! Konya’da 58 milyon kartlara yüklendi
Konya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayı Sosyal Kart desteği kapsamında binlerce ailenin kartına ödeme aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Haziran ayı birinci tahakkuk ödemeleri kapsamında 12 bin 389 ihtiyaç sahibi ailenin sosyal kartına toplam 58 milyon 243 bin TL yüklendi.

Ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayan destek ödemelerinin hesaplara aktarılmasının ardından, kart sahipleri alışverişlerini anlaşmalı noktalardan gerçekleştirebilecek.

Başkan Altay: "Ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Altay paylaşımında, "Konya modeli belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Haziran ayı Sosyal Kart desteğimizi ailelerimizin hesaplarına aktardık. Rabbim hanelerine bereket, gönüllerine huzur versin.” ifadelerine yer verdi.

Sosyal destekler devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini Sosyal Kart uygulaması başta olmak üzere farklı projelerle sürdürmeye devam ediyor. Yapılan desteklerin aile bütçelerine katkı sağlaması ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olması amaçlanıyor.

(Cumali Özer)

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