Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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FEVZİ CENGİZ
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ARGITHAN
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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FADİME AKDEDE
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HADİM
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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YÜKSEL SARIKAYA
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KONYA
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TEM MEZARLIĞI
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HATİCE BARUT
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HAYIROĞLU
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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ALİ KEREM GÜRER
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SELÇUKLU
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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ŞERİFE BÜYÜKALTUNEL
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B.AŞLAMA
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YAZIR MEZARLIĞI
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MEHMET ŞEN
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ADİLLER
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YAZIR MEZARLIĞI
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EMİNE TEKİN
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TAŞBAŞI
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ELMACI MEZARLIĞI
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MEVLÜT ÇAPAR
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RESİL
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YENİBAHÇE MEZARLIĞI
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TAHİRE TAHRA
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SÜRÜÇ
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MUSALLA MEZARLIĞI
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AYŞE GÜL
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ALİÇERÇİ
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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AHMET ÖZ
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ORTAKÖY
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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NİZAMETTİN KURT
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BALIKLAVA
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YAZIR MEZARLIĞI
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AYŞE ÖZER
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ÇEŞMELİSEBİL
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YAZIR MEZARLIĞI
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MELAHAT HORASAN
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KONYA
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YAZIR MEZARLIĞI
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MEVLÜT ANAÇ
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SIZMA KONYA
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SIZMA MEZARLIĞI
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LEMAN ÖĞRETMEN
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KONYA
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ELMACI MEZARLIĞI
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MUSTAFA UYSAL
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KARADİĞİN
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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SELAHATTİN GÖZEL
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ALAN
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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İHSAN TAMKAVAS
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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RAMAZAN BAYIR
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BALKI
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YAZIR MEZARLIĞI
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BEBEK EL AHMED
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI