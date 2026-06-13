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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 13 Haziran 2026 Cumartesi günü vefat eden 22 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

FEVZİ CENGİZ
 

ARGITHAN
01-01-1964

HOCACİHAN MEZARLIĞI

FADİME AKDEDE
 

HADİM
01-06-1959

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

YÜKSEL SARIKAYA
 

KONYA
15-06-1976

TEM MEZARLIĞI

HATİCE BARUT
 

HAYIROĞLU
01-05-1951

ALİYENLER MEZARLIĞI

ALİ KEREM GÜRER
 

SELÇUKLU
02-09-2011

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞERİFE BÜYÜKALTUNEL
 

B.AŞLAMA
15-05-1952

YAZIR MEZARLIĞI

MEHMET ŞEN
 

ADİLLER
15-06-1928

YAZIR MEZARLIĞI

EMİNE TEKİN
 

TAŞBAŞI
19-04-1943

ELMACI MEZARLIĞI

MEVLÜT ÇAPAR
 

RESİL
06-01-1956

YENİBAHÇE MEZARLIĞI

TAHİRE TAHRA
 

SÜRÜÇ
03-09-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

AYŞE GÜL
 

ALİÇERÇİ
01-05-1947

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AHMET ÖZ
 

ORTAKÖY
16-07-1972

ÜÇLER MEZARLIĞI

NİZAMETTİN KURT
 

BALIKLAVA
10-09-1956

YAZIR MEZARLIĞI

AYŞE ÖZER
 

ÇEŞMELİSEBİL
30-01-1941

YAZIR MEZARLIĞI

MELAHAT HORASAN
 

KONYA
01-03-1979

YAZIR MEZARLIĞI

MEVLÜT ANAÇ
 

SIZMA KONYA
09-11-1958

SIZMA MEZARLIĞI

LEMAN ÖĞRETMEN
 

KONYA
01-01-1961

ELMACI MEZARLIĞI

MUSTAFA UYSAL
 

KARADİĞİN
21-03-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SELAHATTİN GÖZEL
 

ALAN
01-01-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

İHSAN TAMKAVAS
 

KONYA
16-07-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

RAMAZAN BAYIR
 

BALKI
06-03-1956

YAZIR MEZARLIĞI

BEBEK EL AHMED
 


13-06-2026

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

 

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