Konya’da fuhuş operasyonu! 6 kadın kurtarıldı 3 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde fuhşa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kadın mağdur kurtarılırken, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.
6 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ikamet ve 1 iş yeri olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 74 adet narkotik içerikli uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilere ait dijital materyallere de inceleme yapılmak üzere el konuldu.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında toplam 6 kadın mağdur kurtarıldı. Fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, ele geçirilen dijital materyaller ve diğer deliller üzerinde incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
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