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KONYA Haberleri

Konya’da Afrika’yı andıran manzara değişti! Şimdi aynı yerde bambaşka manzara

Cumali Özer
Muhabir

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Konya’da Afrika’yı andıran manzara değişti! Şimdi aynı yerde bambaşka manzara

Konya genelinde bu yıl etkili olan yağışlar, baraj ve göllerdeki su seviyelerini önemli ölçüde artırdı.

Uzun yıllardır kuraklıkla mücadele eden Konya'da birçok su kaynağı yeniden canlanırken, Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü'nde ise yaz mevsimiyle birlikte su seviyesi yeniden düşmeye başladı.

Yağışların etkisiyle suyla dolan Çavuşçu Gölü ve çevresi, adeta eski günlerine dönmüştü. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, doğal güzelliğiyle dikkat çekerken, su seviyesindeki yükseliş bölge halkını da sevindirmişti.

"BÜYÜK AFRİKA GÖÇÜ"NE BENZETİLMİŞTİ

İlkbaharda Ilgın ilçesinde otlamaya çıkan büyükbaş hayvan sürüsü, dönüş yolunda etkili olan sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Barajdan taşan suların doldurduğu Gölköy Kanalı'nı geçmek zorunda kalan hayvanlar, boylarını aşan suya ve güçlü akıntıya rağmen karşı kıyıya ulaşmaya çalışmıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüleri izleyen birçok kişi tarafından "Büyük Afrika Göçü"ne benzetilmişti.

SU SEVİYESİ GERİ DÜŞTÜ

Aradan geçen birkaç ayın ardından aynı bölgede bambaşka bir manzara ortaya çıktı. Yaz sıcaklarının etkisiyle Çavuşçu Gölü'nde su seviyesi gözle görülür şekilde geriledi.

(Cumali Özer)

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