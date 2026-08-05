Traktör ile römork arasına sıkışan orman işçisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yangından etkilenen orman sahasında devam eden kesim çalışmaları sırasında iş kazası meydana geldi.
Yanan sahada kesim yapan özel şirket çalışanı Sedat Çetin, traktör ve taşıyıcı sepetin arasına sıkıştı.
Olay yerinde hayatını kaybeden orman işçisinin cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Geçtiğimiz yıl yaşanılan orman yangını sonucunda Buldan'a bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde yanan ağaçların kesim işlemleri başlatılmıştı.
Kaynak: İHA