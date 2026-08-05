Boğa saldırısına uğradı! Oğlunun müdahalesiyle hayatta kaldı
Artvin’in Arhavi ilçesinde hafta sonu düzenlenen Salıkvan Yaylası Boğa Güreşleri’ne götürmek istediği 700 kiloluk boğasının saldırısına uğrayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, oğlunun müdahalesiyle ölümden döndü.
Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, hafta sonu düzenlenen Salıkvan Yaylası Boğa Güreşleri'ne katılmak üzere hazırladığı boğasının saldırısına uğradı. Kaburgaları ve kalçasında kırıklar oluşan Haninoğlu, oğlunun zamanında müdahalesi sayesinde hayatta kaldı.
Olay, Arhavi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır güreşlere hazırladığı "Maske" isimli yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki boğasını güreş alanına götürmek isteyen Zeki Haninoğlu, hayvanına yem verdiği sırada boğanın aniden saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle metrelerce savrulan Haninoğlu ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
Olayı gören oğlu Tarık Haninoğlu, boğayı uzaklaştırarak babasının yardımına koştu. Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından hastaneye kaldırılan Haninoğlu'nun kaburgalarında ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.
Hastanede tedavisi süren Zeki Haninoğlu, yaşadığı olayı şaşkınlıkla anlatarak "Yıllardır beslediğim boğam bana hiç böyle davranmamıştı. Ekmek vermiştim, bir anda saldırdı. Boynuz darbeleriyle beni metrelerce fırlattı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım" dedi.
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