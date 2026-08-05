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KONYA Haberleri

Konya’daki kafede dehşet! Saplantılı kuzeni defalarca bıçaklamıştı: Yaşadıklarını böyle anlattı!

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Konya’daki kafede dehşet! Saplantılı kuzeni defalarca bıçaklamıştı: Yaşadıklarını böyle anlattı!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda, Fransa'dan tatil için memleketine gelen 45 yaşındaki R.T., saplantılı kuzeni S.T.'un bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklanan iki çocuk annesi kadın ağır yaralanırken, saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen R.T., yaşadığı korku dolu süreci anlattı.

YILLARDIR SÜREN TAKİP VE TACİZ

SABAH'ın haberine göre; R.T. saldırganın yıllardır kendisine saplantılı şekilde ilgi duyduğunu belirterek, "Ben onun ablası sayılırım. Ancak yıllardır platonik aşk besliyordu. Karşılık vermeyince sosyal medya hesaplarından fotoğraflarımı ve telefon numaramı paylaşıyordu. Defalarca şikâyetçi oldum, uzaklaştırma kararı aldırdım. Cezaevine girip çıktı ama tehditleri hiç sona ermedi" ifadelerini kullandı.

"7 YILDIR HAYATIMI KÂBUSA ÇEVİRDİ"

Yaşadığı baskının uzun yıllardır devam ettiğini söyleyen R.T. saldırganın kendisini sürekli rahatsız ettiğini ve korku içinde yaşadığını belirtti. Yaklaşık 7 yıldır tehdit ve tacize maruz kaldığını ifade eden kadın, saldırının ardından ölümden döndüğünü söyledi.

"ÇIKARSA BANA VE ÇOCUKLARIMA ZARAR VEREBİLİR"

Can güvenliğinden endişe duyduğunu dile getiren R.T., saldırganın yeniden serbest kalmasından korktuğunu belirterek, "Bir gün cezaevinden çıkarsa bana ya da çocuklarıma zarar verebilir. İçeriden çıkmasını istemiyorum. Şikâyetçiyim ve en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.

OLAY ANI;

 

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

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