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EKONOMİ Haberleri

Zamlı maaşlar yatmaya başladı

Zamlı maaşlar yatmaya başladı
Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları artışlı şekilde hesaplara yatırılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına artışlı bir şekilde ödeneceğini belirterek "Ağustos ayına yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını, hesaplara yatırmaya başladık.” ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Memur aylık katsayısındaki artıştan kaynaklanan Temmuz 2026 dönemine ait aylık farklarının, Ağustos 2026 dönemi aylıklarıyla birlikte ödeneceğini bildiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda 5,99 milyar lira yaşlı aylığı ve 4,36 milyar lira olmak üzere Ağustos ayına yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatırıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız.”

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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