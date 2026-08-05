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EKONOMİ Haberleri

Atılan adımlar altını uçurdu! Bugün altın piyasası nasıl? İşte 5 Ağustos Altın fiyatları

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Atılan adımlar altını uçurdu! Bugün altın piyasası nasıl? İşte 5 Ağustos Altın fiyatları
Katar’ın geçici anlaşma açıklaması ve Ortadoğu’da atılan adımlar altını uçurdu.

Altın, ons başına 4 bin 100 doların üzerine çıkarak art arda üçüncü seansında yükselişini sürdürdü. Yatırımcılar, enflasyon endişelerini hafifletebilecek ve kısa vadede Fed'in faiz artırımı olasılığını düşürebilecek Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin yakın tarihli bir anlaşmaya dair haberleri değerlendirdi.

Dün Katar, geçici bir teklifin hazırlandığını açıklarken, hem Washington hem de Tahran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe neden oldu.

Piyasalar, Eylül ayında Fed'in faiz artırımı beklentilerini bir önceki güne göre yüzde 67'den yaklaşık yüzde 57'ye düşürdü. Yatırımcılar şimdi, Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için yeni bir ABD işgücü piyasası verisi bekliyor; ADP'nin Temmuz ayı özel sektör istihdam raporu bugün açıklanacak.

Bu arada, Çin'deki altın destekli borsa yatırım fonları, kurumsal yatırımcıların altını 4 bin doların üzerindeki kilit seviyenin üzerinde desteklemeye devam etmesiyle giriş çekmeye devam etti.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 78 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 65 dolar, en yüksek de 4 bin 141 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 137 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 231 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 218 lira, en yüksek de 6 bin 334 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 327 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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