Bakan Kacır’a Konya Mobilyacılar Odası’ndan yeni proje dosyası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz hafta Konya'da tamamlanan ve hayata geçecek yeni projelerin imza törenine katılmak üzere Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Bakan Yardımcıları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, il protokolü ve kent dinamiklerinin geniş katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Konya Mobilyacılar Odası da güçlü bir temsil sağladı. Oda Başkanı Mehmet Günbaş, Genel Sekreter Fatih Esen, oda bünyesinde eğitim gören kursiyerler ve eğitmen hocalar programda hazır bulundu.

Anadolu'nun Kadim Mirası Bakan Kacır'a Tanıtıldı

Program kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelen Oda Başkanı Mehmet Günbaş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Mevlana Kalkınma Ajansı Sogep "Anadoludakiler" projesi çerçevesinde üretilen eserleri tanıttı. Geleneksel ahşap zanaatının en nadide örneklerinden biri olan ve yapımında hiç çivi kullanılmayan bir kısmı yeni nesil cnc makinerinde üretilen Ahşap Kündekari Kapı Modeli ile ABD New York'taki Türkevi'nde sergilenen Ahşap Gelin Aynası Sayın Bakan'a detaylarıyla sunuldu.

Yeni Dönem Proje Dosyası Sunuldu

Ziyarette yalnızca geçmişte tamamlanan projeler değil, geleceğe yönelik stratejik adımlar da gündeme geldi. Oda Başkanı Mehmet Günbaş, Konya Mobilyacılar Odası'nın bugüne kadar yürüttüğü nitelikli faaliyetlerin yanı sıra yeni dönemde hayata geçirilecek; istihdam odaklı, mesleki eğitimi güçlendiren ve sektöre katma değer sağlayacak yeni projeleri içeren kapsamlı bir dosyayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'a bizzat teslim etti.

Anlamlı Hediye ve Hatıra Fotoğrafı

Programın sonunda Oda Başkanı Mehmet Günbaş tarafından Bakan Kacır'a ahşap oyma kündekari eseri takdim edildi. Tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, oda yönetimi, eğitmenler ve usta adayı kursiyerlerin bir araya geldiği toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Konya Mobilyacılar Odası, ahşap zanaatını geleceğe taşımak ve bölge istihdamına katkı sağlamak amacıyla projelere kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

(Bekir Turan)