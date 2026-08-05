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KONYA Haberleri

Konya’da kaçak silah operasyonu: 236 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bekir Turan
Muhabir

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Konya’da kaçak silah operasyonu: 236 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda toplam 236 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklanırken, gözaltına alınan bir şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KAMYONETTE 228 RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU

KOM ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 228 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

PARMAK İZİ YENİ ADRESE ULAŞTIRDI

Operasyonda ele geçirilen silahlar üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şüpheliler dışında bir kişiye ait parmak izi tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ele geçirilen tabancalarla devamlılık gösteren ve aynı ibareleri taşıyan 8 adet ruhsatsız tabanca ile 15 adet fişek ele geçirildi.

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İkinci operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Böylece operasyon kapsamında ele geçirilen ruhsatsız tabanca sayısı 236'ya yükselirken, gözaltına alınan şüpheli şahsın adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

(Bekir Turan)

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