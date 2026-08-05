Konyaspor’un Ziraat Türkiye kupası takvimi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın maç takvimini açıkladı. Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 9. sırada tamamlayan Konyaspor, kupaya 4. eleme turundan katılacak. Yeşil-beyazlı ekip, ilk maçına Aralık ayı başında çıkacak.

KONYASPOR SAHNEYE 4. ELEME TURUNDA ÇIKACAK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası macerasına 4. eleme turundan başlayacak. Anadolu Kartalı'nın kupadaki ilk karşılaşması 1, 2 veya 3 Aralık 2026 tarihlerinden birinde oynanacak.

5. TUR TAKVİMİ UEFA FİKSTÜRÜNE GÖRE ŞEKİLLENECEK

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları için iki farklı tarih aralığı belirlendi. Karşılaşmaların 15-16-17 Aralık veya 22-23-24 Aralık tarihlerinde oynanması planlanıyor. Ancak UEFA organizasyonlarında mücadele eden kulüplerin maç programına göre tüm 5. tur karşılaşmaları yalnızca 15-16-17 Aralık tarihlerinde de tamamlanabilecek.

FİNAL HEYECANI 29 MAYIS 2027'DE YAŞANACAK

2026-2027 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final mücadeleleri çift maç eleme sistemiyle oynanırken, diğer tüm turlar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. Kupanın sahibi ise 29 Mayıs 2027 Cumartesi günü oynanacak final karşılaşmasının ardından belli olacak.

(Meltem Aslan)