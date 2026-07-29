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Konyaspor savunmasına Nijeryalı takviye

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konyaspor savunmasına Nijeryalı takviye

Konyaspor, savunma hattını Nijerya Milli Takımı'nın tecrübeli stoperi Chidozie Awaziem ile güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalarken, Awaziem'in 15 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

İMZALAR KONYASPOR MÜZESİ'NDE ATILDI

Transferin resmi imza töreni, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törene Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı. Kulüp, deneyimli savunmacının kadroya katılmasıyla savunma hattındaki alternatiflerini güçlendirmiş oldu.

AVRUPA VE TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Profesyonel futbol kariyerine Portekiz temsilcisi Porto'da başlayan Chidozie Awaziem, daha sonra Nantes, Çaykur Rizespor, Leganés, Boavista, Alanyaspor, Hajduk Split, Cincinnati ve Colorado formalarını giydi. Deneyimli stoper, son olarak yeniden Nantes kadrosunda yer aldı.

15 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve uluslararası tecrübesiyle dikkat çeken Nijeryalı savunmacı, Konyaspor'da 15 numaralı formayla mücadele edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Chidozie Awaziem'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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