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SİYASET Haberleri

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı CHP’den istifa etti

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı CHP’den istifa etti
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek, belediye meclis üyeleriyle birlikte Yeni Parti’ye geçti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlediği basın toplantıysa CHP'li 16 belediye meclis üyesi ile birlikte Yeni Parti'ye geçtiklerini söyledi.

Subaşı, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tek bir önceliğimiz oldu: Bilecik'in ihtiyaçlarını karşılamak, kadınlarımızın yaşamını kolaylaştıracak projeler üretmek, gençlerimize umut olacak fırsatlar sunmak, çocuklarımız için daha mutlu bir şehir kurmak ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her projede bu anlayışla hareket ettik. Bugün içinde bulunduğumuz şartlar, bu hizmet anlayışını daha güçlü imkanlarla sürdürebilme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. İnancımız aynı, vicdanımız aynı, hedefimiz aynıdır. Değişen yalnızca, Bilecik'e daha fazla hizmet üretebilmek için tercih ettiğimiz yoldur. Bu anlayışla ben ve yol arkadaşlarım; hemşerilerimize, şehrimize ve ülkemize hizmet etme sorumluluğumuzu daha güçlü bir şekilde yerine getireceğine inandığımız ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarında mücadele etme kararı aldık. Bu karar, bir vazgeçişin değil; daha güçlü bir başlangıcın kararıdır. Bu karar, dün inandığımız değerlerden uzaklaşmanın değil; o değerleri Bilecik'e daha güçlü hizmet ederek yaşatma iradesinin adıdır. Bu karar, kişisel değil; Bilecik'e hizmet etme sorumluluğunun, ortak aklın ve ortak umudun kararıdır. Bizler bundan sonra da hemşerilerimizle aynı sokaklarda yürümeye, aynı sofralara oturmaya, aynı dertlere çözüm üretmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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