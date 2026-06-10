GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,260 TL
EURO
53,359 TL
STERLİN
61,974 TL
GRAM
6.139 TL
ÇEYREK
10.114 TL
YARIM
20.198 TL
CUMHURİYET
39.811 TL
SİYASET Haberleri

CHP’de 9 ismin ihracı istendi

CHP’de 9 ismin ihracı istendi
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “Haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan, iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliği ile karara imza atıldı“ açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı.

Parti sözcüsü Müslim Sarı 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Kararla birlikte isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

İhracı istenen isimler arasında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın da bulunuyor.

CHP'de ihracı istenen isimler şu şekilde:

"Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut"

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER