CHP’de 9 ismin ihracı istendi

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “Haklarında şaibe bulunan, kamuoyunda tartışılan, iddianamelere konu olan arkadaşlarımızla ilgili bir disiplin süreci kararı almış bulunuyoruz. Partiyi arındırmak için zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Oy birliği ile karara imza atıldı“ açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Kararla birlikte isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın da bulunuyor. CHP'de ihracı istenen isimler şu şekilde: "Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut" Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!