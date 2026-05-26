Güzelbahçe Belediye Başkanı gözaltına alındı

- Güncelleme Tarihi:

Güzelbahçe Belediye Başkanı gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve belediye imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

