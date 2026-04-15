Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kimdir? Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul hangi partiden? Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kaç yaşında, evli mi?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından belediye başkanlığı görevine getirilen Op. Dr. Kadir Kumbul son dönemlerde AK Parti'ye geçiş çalışmaları ile gündeme geldi. Kadir Kumbul'un 15 Nisan 2026 tarihinde AK Parti'ye katılması bekleniyor. Peki Kadir Kumbul kimdir? Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kimdir?
1976 yılında Antalya'nın Serik ilçesinde doğan Op. Dr. Kadir Kumbul, tıp alanındaki akademik ve mesleki kariyerinin yanı sıra kamu yararına gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan bir isimdir. Genel cerrahi alanında uzmanlaşan Kadir Kumbul, uzun yıllar hekimlik görevinde bulunmuştur.
Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul hangi partiden?
2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Serik Belediye Başkanı seçilen Kumbul, görevine bu tarihten itibaren devam etmektedir.
Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kaç yaşında?
1976 doğumlu olan Kadir Kumbul, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Antalya'nın Serik ilçesi doğumlu olan Kumbul'un siyasi kariyerine ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.
Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul nereli?
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Antalya'nın Serik ilçesinde doğmuştur. Mimar Hasibe Kumbul ile evlidir.
