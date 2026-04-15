GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,776 TL
EURO
52,635 TL
STERLİN
60,757 TL
GRAM
6.892 TL
ÇEYREK
11.764 TL
YARIM
23.376 TL
CUMHURİYET
46.282 TL
SİYASET Haberleri

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kimdir? Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul hangi partiden? Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kaç yaşında, evli mi?
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından belediye başkanlığı görevine getirilen Op. Dr. Kadir Kumbul son dönemlerde AK Parti'ye geçiş çalışmaları ile gündeme geldi. Kadir Kumbul'un 15 Nisan 2026 tarihinde AK Parti'ye katılması bekleniyor. Peki Kadir Kumbul kimdir? Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

 

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kimdir?

1976 yılında Antalya'nın Serik ilçesinde doğan Op. Dr. Kadir Kumbul, tıp alanındaki akademik ve mesleki kariyerinin yanı sıra kamu yararına gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınan bir isimdir. Genel cerrahi alanında uzmanlaşan Kadir Kumbul, uzun yıllar hekimlik görevinde bulunmuştur.

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul hangi partiden?

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Serik Belediye Başkanı seçilen Kumbul, görevine bu tarihten itibaren devam etmektedir.

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul kaç yaşında?

1976 doğumlu olan Kadir Kumbul, 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Antalya'nın Serik ilçesi doğumlu olan Kumbul'un siyasi kariyerine ilişkin gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul nereli?

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Antalya'nın Serik ilçesinde doğmuştur. Mimar Hasibe Kumbul ile evlidir.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
