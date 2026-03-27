Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kimdir, neden gözaltında?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uşak, Kocaeli ve Ankara’da düzenlenen rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Özkan Yalım kimdir?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi. Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Özkan Yalım ile ilgili ayrıntılar da araştırılmaya başlandı. Uşak Belediye Başkanı hangi partiden?

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM KİMDİR?

Özkan Yalım, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde Uşak Belediye Başkanı seçilen iş insanı ve siyasetçidir.

1969 yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Uşak'ta tamamlamış, Eşme Lisesi'nden mezun olmuştur. TBMM'de 25, 26 ve 27. dönemlerde Uşak Milletvekili olarak görev yapmıştır.

Milletvekilliği döneminde Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2024 yerel seçimlerinde CHP'den aday olmuş ve Uşak Belediye Başkanı seçilerek şehre hizmet etmeye başlamıştır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

