Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’tan Kupa finali açıklaması

Huzurla çalıştığı bir şehirde bulunduğunu söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, camia olarak tüm odak noktalarının da Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası finali olduğunu belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve teknik ekip üyeleri öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen panelde modern futbolda antrenörlük, takım yönetimi, veri analizi, performans takibi, spor psikolojisi ve kariyer gelişimi gibi birçok başlık ele alındı. Panelde konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Genel manada Konya şehri için çok defa duygularımı belirttim, huzurla çalıştığımız bir şehirdeyiz. Bu sene özelinde bizim için aşağı sıralardan kurtulma yarışıyla başladığımız bir sezondu ve bugün çok şükür ki orayı güzel bir şekilde atlattık. Şu anda hepimizin, bütün şehrin konsantrasyonu içerisinde olduğumuz bir kupa finaline hazırlanıyoruz" dedi.

 

"Stresle baş edebilme yöntemlerini daha çabuk edinmeyi isterdim"

Bir öğrencinin 'Geçmişe dönüp baktığınızda neyi daha iyi yapmış olmayı isterdiniz?' şeklindeki sorusuna Palut, "Bir kere daha çok çalışırdım diyemem. Çünkü buradan bir pişmanlığım yok. Çalışma noktasından, emek verme noktasından bir pişmanlığım yok. Stresle baş edebilme yöntemlerini daha çabuk edinmeyi isterdim. Çünkü o kadar yordu beni ve hala belki de yoruyor. Çünkü bir kariyere başlıyorsunuz; acaba olacak mı, acaba burada duracak mıyım, acaba bunun daha bir üstü yok mu, bu takım bizden daha güçlü, bugün başımıza neler gelecek? Bu inanılmaz bir stres yükü ve bugün tamamen azaldı mı diye soracak olursanız, hayır. Bir kupa finali oynayacağız. Mesela onun da başlı başına bir stresi var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

