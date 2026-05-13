Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’ya yumruklu saldırı
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira İstanbul’da yumruklu saldırıya uğradı. Yakalanan saldırgan gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bulunan kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Torreira'ya yumruk atan kişiyi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

