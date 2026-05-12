2026 yılı yaş çay alım fiyatı açıklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yayımlanan basın açıklamasında, 2025 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi.
2026 yılı yaş çay alım fiyatı 35 lira olarak açıklandı
Açıklamada, ÇAYKUR'un 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı hatırlatılarak, 2026 yılında da ortalama aynı miktarda alım yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.
2025 yılında kilogramı 25,44 lira olan yaş çay alım bedelinin, 2026 yılı için 35 lira olarak belirlendiği duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, yeni fiyatın üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.
