Akaryakıta indirim geliyor! Tabela değişecek

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve özellikle ABD-İran hattındaki tansiyon, petrol piyasalarında sert yükselişe neden oldu. Brent petrolün 110 dolar seviyesinin üzerine çıkması, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi.
PETROLDE SERT YÜKSELİŞ
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte Brent petrol fiyatı kısa sürede 75 dolardan 115 dolara kadar yükseldi. Yüzde 53'ü bulan bu artış, enerji piyasalarında dalgalanmaları beraberinde getirdi.
BENZİNE ZAM, OTOGAZA İNDİRİM KARARI
Yaşanan fiyat artışlarının ardından akaryakıt fiyatlarında yeni düzenleme yapıldı. Buna göre benzine 2 TL zam yapılması kararlaştırıldı. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın 50 kuruşluk kısmı pompaya yansıtılacak.
Otogaz grubunda ise 1,33 TL tutarında fiyat indirimi bekleniyor.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE
Fiyat artışlarının tüketiciye doğrudan yansımasını sınırlamak için uygulanan eşel mobil sistemi yeniden gündemde. Sistem kapsamında ÖTV üzerinden düzenleme yapılarak zamların bir kısmı vergi ile dengeleniyor.
Benzinde sistem uygulanmaya devam ederken, motorinde ÖTV sınırının dolması nedeniyle zamlar doğrudan fiyatlara yansıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 63,94 TL
Motorin: 71,72 TL
LPG: 34,99 TL
ANKARA
Benzin: 64,91 TL
Motorin: 72,84 TL
LPG: 34,87 TL
İZMİR
Benzin: 65,19 TL
Motorin: 73,11 TL
LPG: 34,79 TL
Kaynak: Haber Merkezi