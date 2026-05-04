Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar...
Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 676 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 750 liradan satılıyor.
Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 6 bin 708 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 676 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 750 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 4 bin 595 dolardan işlem görüyor.
Enflasyonist baskıların devam edeceğine ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasıyla ilgili belirsizliklere neden olması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyonun, yurt dışında ise ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişlerinin, Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyledi.
AA Finans'ın nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, nisanda Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 3,19 artacağını tahmin etti.
