İslam Memiş’ten altın ve gümüş hakkında flaş açıklama! Mayıs ayını işaret etti

Altın fiyatları düşüyor mu, çıkıyor mu? Finans analisti İslam Memiş, sosyal medya hesaplarından ve televizyon ekranlarından piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

 

ABD-İran geriliminin savaşa dönüşmesi bütün sektörleri etkiledi. İki tarafın da gerilimi tırmandıran tavrı nedeniyle uluslararası ticaret durdu, petrol fiyatları pik seviyeyi gördü. Petrolle ters orantı izleyen altın ve gümüş gibi değerli madenlerin değer kaybı yaşaması bir avantaja dönüştü. Peki, İslam Memiş bu durumu nasıl yorumluyor. Gram altın ve gümüş yükselecek mi? 

Finans analisti İslam Memiş, sosyal medya hesapları ve televizyon ekranlarında yaptığı açıklamalarda küresel ve yurt içi piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Merkez bankaları "bekle-gör” politikasında

Memiş, Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri sabit tutarak piyasaların beklentisi doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası'nın da faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden Memiş, merkez bankalarının "bekle-gör” politikasına geçtiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da kritik bant uyarısı

Borsa İstanbul'un 14.372 puan seviyesinde olduğunu aktaran Memiş, kısa vadede 13.900 – 14.400 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Aşağı yönlü kırılımda 13.900 seviyesinin kritik destek olduğuna dikkat çekti.

Dövizde yükseliş beklentisi

Dolar/TL kurunun 45,01 seviyesinde olduğunu belirten Memiş, yıl sonu hedefinin 50 TL olduğunu ifade etti. Mayıs ayında kurun 46 TL seviyesine yerleşebileceğini öngördü.
Euro/TL'nin ise 52,94 seviyesinde olduğunu belirterek mayıs ayında 54 TL seviyesinin görülebileceğini söyledi.

Gram altın 6.730 TL seviyesinde

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons altının 4.635 dolar seviyesinde olduğunu, gram altının ise 6.730 TL seviyesinde işlem gördüğünü aktardı.

Mart ayında 4.100 dolara kadar gerileyen ons altının Nisan ayında 535 dolarlık yükseliş kaydettiğini belirten Memiş, gram altında da Nisan ayı içinde yaklaşık 430 TL'lik artış yaşandığını ifade etti.

Altın ve gümüşte yükseliş beklentisi

Memiş, mayıs ayında ons altının 4.850 – 4.900 dolar bandını test edebileceğini, gram altında ise 7.000 TL seviyesinin üzerine ataklar görülebileceğini söyledi. Orta ve uzun vadede gram altında 10.000 TL, ons altında ise 6.000 dolar hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Gümüşte ise ons fiyatının 73,62 dolar seviyesinde olduğunu aktaran Memiş, orta vadede 96 dolar hedefinin sürdüğünü ifade etti.

 

Kaynak: Haber Merkezi

