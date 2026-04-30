Kurumlar vergisi beyanı için son gün

Kurumlar vergisinde beyan dönemi için son gün. Mükelleflerin 2025 hesap dönemine ait beyannamelerini bugün vermeleri gerekecek. Aynı zamanda ödemeler de bugün yapılacak.

Sadece özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödeyebilecek. Ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de işlem gerçekleştirilebiliyor.

Belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara yüzde 5 indirim uygulanıyor

Beyanname verirken gerekli bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor. Bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, temel mali tablolar bunlar arasında. AR-GE, tasarım, sınai mülkiyet hakkı gibi indirim ve istisnalara ilişkin belgelerin de sunulması önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden, belirlenen şartları taşıyanlar yüzde 5 indirime tabi tutuluyor. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Vadesi geçmiş borcun bulunmaması da şartlar arasında.

