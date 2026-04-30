Korkutan kaza: Tır şarampole devrildi

Kaza, kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 ZK 640 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından devrilen tır bölgeye gelen vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından devrildiği yerden kaldırıldı.
