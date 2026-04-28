Konya otogarında acı ölüm! Kimliği belli oldu

GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,087 TL
EURO
52,775 TL
STERLİN
61,030 TL
GRAM
6.672 TL
ÇEYREK
11.031 TL
YARIM
21.895 TL
CUMHURİYET
43.256 TL
KONYA Haberleri

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde acı bir olay yaşandı. Uyuyor zannedilen vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan incelemer sonucunda hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. İşte detaylar..

Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisindeki kafeteryada uzun süre hareketsiz şekilde oturan bir vatandaş, ilk başta çevrede bulunanlar tarafından uyuyor zannedildi.

Bir süre sonra durumdan şüphelenen vatandaşlar, şahsı uyandırmak istedi. Ancak herhangi bir tepki alınamaması üzerine olay sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU 

Konya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaşanan üzücü olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği netleşti. Edinilen bilgilere göre, Gürsel Yıldız(66) isimli vatandaşın terminal içerisinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOBÜSTEN İNDİKTEN SONRA DİNLENME KOLTUĞUNA OTURDU

Yapılan incelemelerde, Gürsel Yıldız'ın saat 11.28 sıralarında Beyşehir'den gelen otobüsten indiği tespit edildi. İzmir'e saat 14.00 için biletinin bulunduğu öğrenilen Yıldız'ın, indikten sonra 34 numaralı perondaki dinlenme koltuğuna oturduğu, kamera kayıtlarına da bu şekilde yansıdığı belirtildi.

YANINDA SOLUNUM CİHAZI VE İLAÇ BULUNDU

Şahsın yanında bulunan çantada solunum cihazı olduğu, bel çantasında ise şeker hastalığı için kullanılan ilaç bulundu. 

HERHANGİ BİR YARALANMA İZİNE RASTLANMADI

Yapılan ilk incelemelerde, Gürsel Yıldız'ın vücudunda herhangi bir kesici alet yarası, ateşli silah izi ya da darp belirtisine rastlanmadığı ifade edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceğini bildirirken, gerekli görülmesi halinde detaylı incelemenin sürdürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili süreç yetkililer tarafından takip ediliyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
