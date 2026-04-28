Konya’da lise öğrencilerinden Gazze için anlamlı proje

Konya’da Buharî Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk-İslam motiflerini işledikleri seccadelerin satışından elde edecekleri geliri Gazze’deki savaş mağdurlarına ulaştırmayı hedefliyor.

"Secdeden Seccadeye Kudüs” projesi kapsamında bir araya gelen öğrenciler, kentteki tarihi camiler ve dini yapıları ziyaret ederek İslam sanatına ait motifleri yerinde inceledi. Elde ettikleri izlenimleri atölye çalışmalarına aktaran öğrenciler, ailelerinin de desteğiyle geleneksel el sanatları tekniklerini kullanarak seccade üretimi gerçekleştirdi.

Okul bünyesinde oluşturulan atölyede hazırlanan seccadelerin satışından elde edilecek gelirin, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderileceği belirtildi.

"SERGİMİZ GAZZE YARARINA OLACAK”

Projenin yürütücülerinden müzik öğretmeni Ayşegül Güneş, çalışmanın temel amacının öğrencilere Kudüs bilinci kazandırmak olduğunu ifade etti. Öğrencilerin projeye büyük bir heyecan ve istekle katıldığını belirten Ayşegül Güneş, "Kıble neden yön değil, yöneliştir? Seccade neden sadece bir örtü değil, duruştur? Camiler neden sadece bir mimari yapı değil, birlik ve diriliş mekanıdır? Kudüs neden sadece bir şehir değil, bir ümmetin kalbidir diyerek yola çıktık" ifadesini kullandı.

Ecdadın kendilerine bıraktığı mirası tanımayı ve bu mirasla el becerilerini geliştirmeyi de hedeflediklerine dikkati çeken Ayşegül Güneş, şöyle konuştu:

"Modern ve tarihi camilerimizi ziyaret ettik. Kentteki siyer sergisini, el yazması eserler müzelerini gezdik. Öğrencilerimize buralarda mihrap, minber, secde ve ecdadımızdan kalan motifleri aktardık. Öğrencilerimizden ilgilerini çeken motifleri çekmelerini istedik. Uyarlanabilir olan motifleri, atölyelerimizde seccadelerimize uyarladık. Geleneksel motiflerimize de ağırlık verdik. Ekim ayında dini musiki konseri öncesinde sergimiz olacak. Sergimizde Gazze yararına satışlarımız olacak." Güneş, 100'e yakın seccade ürettiklerini ve motiflerin zorluğuna göre her birinin işleme süresinin 1 ila 4 ay arasında değiştiğini anlattı.

"YALNIZ DEĞİLSİNİZ MESAJI VERMEK ÖNEMLİ”

Projede yer alan 11. sınıf öğrencisi Ayşe Büşra Alkan ise çalışmanın kendisi için hem manevi hem de kişisel anlamda büyük bir değer taşıdığını söyledi. Projeden çok etkilendiğini ve görev aldığı için gururlu olduğunu kaydeden Büşra Alkan, "Proje bizde derin bir mana uyandırıyor. Boş zamanımızda sürekli projeyle uğraştığımız için telefondan da uzaklaşmış oluyoruz. El becerilerimizi de geliştiriyor. Mazlum bir coğrafyaya el uzatabilmek, bir nefes olabilmek, yüreklerimizi seccadede birleştirebilmek bizim içimizde de çok güzel şeyler uyandırıyor. Sesimizi onlara duyurabilmek, 'yanınızdayız, yalnız değilsiniz' mesajını verebilmek bizim için çok önemli." diye konuştu.

Okul Müdürü Memnune Karaca da projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında değerler eğitimi açısından önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA