Ereğli’de uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 14 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde 24 Nisan tarihinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda bin 14 adet sentetik ecza ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

