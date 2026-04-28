Konya’daki bu konum kapatılıyor! 5 gün sürecek

Konya AKOM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Marsan Yaya Üst Geçidi yapım çalışmaları kapsamında Adana Çevre Yolu'nda geçici trafik düzenlemesine gidiliyor.

MARSAN YAYA ÜST GEÇİDİ ÇALIŞMASI BAŞLADI

Marsan Sanayi giriş kapısı mevkiinde yürütülen üst geçit inşaatı nedeniyle bölgede çalışmalar hız kazandı. Projenin yaya güvenliğini artırması hedefleniyor.

ADANA ÇEVRE YOLU'NDA DARALTMA UYGULANIYOR

28.04.2026 – 03.05.2026 tarihleri arasında (5 gün süreyle) Adana Çevre Yolu'nun her iki istikametinde yol daraltması yapılacak. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak.

SÜRÜCÜLERE DİKKAT UYARISI

Yetkililer, bölgede seyir halinde olan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

(Meltem Aslan)

Kaynak: Haber Merkezi

