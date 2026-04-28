Ünlü sunucunun oğlu trafik kazansında can verdi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Türkiye Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve organizatör sunucu Necati Selvitop’un oğlu, mühendis Görkem Selvitop yaşamını yitirdi. Trabzon’un Şalpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Selvitop’un vefatı, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra memleketinde de büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kaldırımda yürüdüğü sırada kontrolden çıkan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Görkem Selvitop için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Selvitop'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın nedeni araştırılıyor İlk değerlendirmelere göre, kazaya karışan aracın yol üzerindeki bir çukur nedeniyle kontrolünü kaybederek kaldırıma yöneldiği iddia edildi. Olayın kesin nedeni ise yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. Polis ekiplerinin kazanın oluş şekli, araç hızı, yol durumu ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı bildirildi. Şalpazarı'nda büyük acı Bir çocuk babası olan Görkem Selvitop'un ani ölümü, başta ailesi olmak üzere yakın çevresi ve hemşehrileri arasında derin bir üzüntü yarattı. Acı haberin ardından sosyal medya üzerinden çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Soruşturma başlatıldı Küçükçekmece'de yaşanan ölümlü kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detayların, hazırlanacak resmi raporların ardından kesinlik kazanması bekleniyor. Kaynak: Haber Merkezi

