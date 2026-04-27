Bir şahıs husumetlisine arabayla çarpıp kaçtı!

Alınca köyü Batlama mevkiinde yaşayan Mehmet T. ile Ertan C. arasında husumet olduğu öğrenildi.
Hafif ticari aracıyla giden Mehmet T., yolda gördüğü husumetli olduğu Ertan C.'yi görüp durdu.
ARACIYLA ÇARPIP KAÇTI
Tarafların kısa süreli konuşmasının ardından aracını hareket ettiren Mehmet T., yolun ilerisinden ‘U' dönüşü yaptı.
Mehmet T. aracıyla, otomobilinin yanında bekleyen Ertan C.'ye çarptı.
METRELERCE SAVRULUP YARALANDI
Şüpheli sürücü bölgeden uzaklaşırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ertan C. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Ertan C., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Ertan C.'nin, durumunun ciddi olduğu belirtildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaçan şüpheli, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
ÖLDÜRME GİRİŞİMİ KAMERADA
Bu arada olay, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, Mehmet T.'nin aracın camından yolda bekleyen Ertan C. ile konuşup, bölgeden ayrıldığı, bir süre sonra geri dönüp Ertan C.'ye çarptıktan sonra kaçtığı, yolun ilerisinde duran 3 kişinin de koşarak uzaklaşmaya çalıştığı, çevredekilerin yaralıya yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Kaynak: DHA