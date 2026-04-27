Sadece 10 gün canlı kalabiliyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda senede bir kez açan ve sadece 10 gün boyunca canlı kalabilen Manisa lalesi açtı. Bitkiyi koparmanın cezası, bu yıl 699 bin 645 TL oldu.

Manisa ile İzmir arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkı'nda, yılda yalnızca bir kez açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) açtı. Nisan ayının son haftası ya da mayıs ayının ilk haftasında, hava şartlarına bağlı olarak açan laleler, doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Baharın habercisi olarak bilinen Manisa lalelerini görmek isteyen ziyaretçiler Spil Dağı'na akın ederken, doğa fotoğrafçıları da bu kısa süreli güzelliği görüntülemek için bölgeye geliyor. Manisa lalesini fotoğraflamak için Spil'e çıkan gazeteci ve doğa fotoğrafçısı Benza Gürler (23), her yıl bölgeye geldiğini belirterek, "Her yıl gelip laleleri çekiyorum. Manisa'nın simgesi olan laleleri görmek çok güzel.

Sadece 10 gün canlı kalabildikleri için o anı ölümsüzleştirmek mutlu ediyor" dedi. Öte yandan Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 557 bin 212 TL olan Manisa lalesini koparmanın cezası, bu yıl 699 bin 645 TL oldu.

