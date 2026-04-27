Fenerbahçe taraftarı takım otobüsüne taşla saldırdı
Samandıra’da Fenerbahçeli taraftarlar kendi takım otobüslerini taşladı. Sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 3-0 yenildi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir grup Fenerbahçeli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti.
"Taraftar burada, başkan nerede?”
Toplanan kalabalık, takım otobüsünün tesisleri girişi sırasında yönetim, teknik direktör ve futbolcular aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulundu. "Taraftar burada, başkan nerede?" ve "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği protestolarda, taraftarlar sık sık eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.
Özellikle takım otobüsünün tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon en üst seviyeye çıkarken, taraftarlar otobüse taş ve şişeler atarak büyük tepki gösterdi. Tesis önündeki gergin bekleyiş sürerken, caddeden geçen Galatasaraylı bir sürücüye ait araç da kalabalığın tepkisiyle karşılaştı. Araya giren emniyet güçleri, araç ile taraftarlar arasında yaşanan gerginliğin büyümesini önledi.
