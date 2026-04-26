Yurt geneli bu hafta yağışlı geçecek
Yurt genelinde bu hafta sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre, yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirtti.

Bugün yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini aktaran Tekin, özellikle Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde etkili olacak yağışların gece saatlerine kadar süreceğini söyledi.

Tekin, hafta boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna işaret ederek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yarın Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Bolu çevrelerinde yağış görüleceğini anlatan Tekin, "Salı günü İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar görülecek. Çarşamba günü ise Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar devam edecek." bilgisini verdi.

3 büyükşehirde hava durumu

Tekin, perşembe günü yurdun iç kesimlerinde yağışların süreceğini, Balkanlar üzerinden gelecek yeni yağışlı sistemin öncü etkisiyle özellikle Marmara'da da görüleceğini söyledi.

Söz konusu yağışlı sistemin cuma itibarıyla tüm yurtta etkili olacağının altını çizen Tekin, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Tekin, bu gece İstanbul'un Avrupa yakasıyla Kırklareli arasında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde eseceğini, bu nedenle denizcilerin dikkatli olmalarını istedi.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı az bulutlu havanın hakim olacağını ifade eden Tekin, "İstanbul'da rüzgar yarın yer yer kuvvetli esecek. Hava sıcaklıkları 3 gün boyunca başkentte 18-20, İstanbul'da 16-17, İzmir'de 24-26 derece arasında değişecek." dedi.

Kaynak: AA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER