GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,984 TL
EURO
52,600 TL
STERLİN
60,895 TL
GRAM
6.781 TL
ÇEYREK
11.199 TL
YARIM
22.228 TL
CUMHURİYET
43.914 TL
KONYA Haberleri

Karapınar’da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Konya’nın Karapınar ilçesinde tarlada bulunan yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Bir çiftçi tarafından Seyithacı mevkisinde ekili bir tarla içerisinde bulunan yaralı kuş, yetkililere teslim edildi. Tarlada çalışan Muhammet Baldanoğlu, yerde hareketsiz yatan bir kuş fark etti. Kuşun yanına gittiğinde bitkin olduğunu ve kanadında yara bulunduğunu söyleyen Baldanoğlu, "Kıpırdamayınca yanına vardım. Yanıma almasaydım yabani hayvanlara yem olacaktı. Büyük ihtimalle elektrik tellerine çarpmış. Bir hayvanı kurtarmak mutluluk verici" dedi.

Baldanoğlu, hayvana yem verdiğini, su içirdiğini ve dinlenmesini sağladığını da ifade etti. Yaralı kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
