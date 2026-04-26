Karapınar’da yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Konya’nın Karapınar ilçesinde tarlada bulunan yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı.

Bir çiftçi tarafından Seyithacı mevkisinde ekili bir tarla içerisinde bulunan yaralı kuş, yetkililere teslim edildi. Tarlada çalışan Muhammet Baldanoğlu, yerde hareketsiz yatan bir kuş fark etti. Kuşun yanına gittiğinde bitkin olduğunu ve kanadında yara bulunduğunu söyleyen Baldanoğlu, "Kıpırdamayınca yanına vardım. Yanıma almasaydım yabani hayvanlara yem olacaktı. Büyük ihtimalle elektrik tellerine çarpmış. Bir hayvanı kurtarmak mutluluk verici" dedi.

Baldanoğlu, hayvana yem verdiğini, su içirdiğini ve dinlenmesini sağladığını da ifade etti. Yaralı kızıl şahin, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

