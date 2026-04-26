Kulu’dan hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac kesin kayıtlarını yaptıran hacı adayları, Konya 7. Kafile kapsamında kutsal topraklara uğurlandı. Kulu'dan 15 hacı adayı, hac farizasını yerine getirmek üzere yola çıktı.
KULU MERKEZ CAMİİ'NDE DUALI TÖREN
Kulu Merkez Camii'nde düzenlenen uğurlama programında İlçe Vaizi Salih Fahri Dağlı tarafından dua edildi. Programda hacı adayları ve katılımcılar manevi bir atmosferde buluştu.
DUYGUSAL VEDA VE YOLCULUK
Duaların ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak İlçe Müftülüğü tarafından tahsis edilen minibüsle kutsal topraklara hareket etti. Programa müftülük personeli, hacı adayları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Hacı adaylarının yaklaşık 40 gün kutsal topraklarda kalacağı ve Kurban Bayramı sonrasında yurda döneceği öğrenildi.
