Konya’nın başkanlarından dikkat çeken görüşme

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şehrin önemli ticaret noktalarından Kadınlar Pazarı (Melike Hatun Çarşısı) ve çevresindeki esnafı ziyaret etti.

TARİHİ ÇARŞIDA ESNAFLA BULUŞMA

Karatay ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette konuşan Özgökçen, Selçuklu'dan günümüze uzanan köklü ticaret geleneğinin yaşatıldığı çarşının Konya için büyük önem taşıdığını ifade etti. Esnafla birebir görüşerek talepleri dinlediklerini belirten Özgökçen, çarşının sadece ticaretin değil aynı zamanda sosyal bağların da merkezi olduğunu vurguladı.

"GÖNÜL BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Ziyaret sırasında esnafla sohbet eden Özgökçen, tezgâh başındaki emeği selamladıklarını belirterek, Konya'nın her noktasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Çarşıda hem alışveriş yaptıklarını hem de esnafın taleplerini dinlediklerini dile getirdi.

KONYA'NIN SİMGESİYLE BİR ARAYA GELDİLER

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Kılca ise, İlçe Başkanı Akif Demirci ve parti teşkilatlarıyla birlikte Aziziye çevresi ile Melike Hatun Çarşısı'nda vatandaşlarla buluştuklarını aktardı. Esnafla sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Kılca, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Öte yandan heyet, bölgede "kırmızılı kadın” olarak tanınan Sultan Özcan ile de bir araya gelerek sohbet etti.

(Cumali Özer)