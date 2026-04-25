CHP Konya teşkilatında sular durulmuyor: “Keyfi görevden alma’’ iddiası gündemde

CHP Konya teşkilatında gençlik kollarının toplu şekilde görevden alınması, parti içinde ciddi tepkilere neden oldu. Bu kararın ardından başlayan tartışmalar giderek büyürken, eski yöneticiler il başkanlığı ve parti meclisi üyelerini örgüt iradesini yok saymakla ve gençlik yapılanmasına müdahale etmekle eleştirdi. Yapılan açıklamalarda, sürecin keyfi kararlarla yürütüldüğü ve parti içi demokrasiye zarar verildiği öne sürüldü.

Görevden alınan gençlik kolları adına konuşan Meram eski Gençlik Kolları Başkanı Elda Akça, yaşanan sürecin parti içi demokrasiye zarar verdiğini dile getirdi.

Akça, alınan kararların "basit bir kongre hesabı üzerinden yapılan bir dizayn” olduğunu öne sürerek, farklı görüşlere sahip kişilerin partiden uzaklaştırılmak istendiğini ifade etti.

Elda Akça'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ne yazık ki, demokrasiye ve çok sesliliğe inanmayan, farklı düşünen ama aynı hedefte buluşabilen insanların birlikteliğini kabul etmeyen kişiler tarafından, basit bir kongre hesabı üzerinden yapılan bir planla yapılandırılmak isteniyoruz. Kendisinden farklı düşünenleri partinin dışına itmeye çalışan, tek tipçi ve demokratik tercihlere saygı göstermeyen bir anlayışın bu süreci şekillendirmeye çalıştığı görülmektedir"

Görevden almaların "keyfilik, dayatma ve irade gaspı” niteliği taşıdığı iddia edilen açıklamada, sürecin sorumluları olarak Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, il yönetimi ve sürece dahil olduğu belirtilen Parti Meclisi (PM) üyesi Elif Leyla Gümüş'ün isimleri öne çıkarıldı.

Görevden almalar "Keyfi uygulama” olarak nitelendirildi

Açıklamada, yapılan görevden almaların keyfi bir uygulama olduğu, dayatma içerdiği ve örgüt iradesini gasp ettiği ifade edildi.

Partinin gençlik örgütünün "dizayn edilmesi” ve "hizaya sokulması” anlayışıyla hareket edildiği öne sürülen açıklamada, bu sürecin mimarı olarak Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın gösterildiği ifade edildi.

"Parti içinde çalışması bulunmuyor” iddiası

Açıklamada, İl Başkanı'nın girişimleriyle Parti Meclisi Üyeliğine seçildiği öne sürülen Elif Leyla Gümüş'ün, parti içinde geçmişe dayalı bir emek ve saha çalışmasının bulunmadığı iddia edildi.

"Baskıcı tutum” eleştirisi

Açıklamanın devamında, İl Başkanı Türktaş'ın "Ben kimi istersem o olacak, siz de çalışmak zorundasınız, çalışmazsanız istifa eder gidersiniz” şeklinde baskıcı ve antidemokratik bir yaklaşım sergilediği ileri sürülerek bu tutumun eleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi