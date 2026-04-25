Konya’da sevindiren haber! Beyşehir Gölü kaybettiği suyun yüzde 50’sini telafi etti

Konya’da yılbaşından bu yana süren yağışlar, yüzey sularını olumlu etkiledi. Geçen yıl kıyılarından metrelerce çekilen Beyşehir Gölü’nün önemli ölçüde su aldığını söyleyen Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, “Göl normal standardından yaklaşık 1 milyar metreküp su kaybetmiş durumdaydı. Mart ayı sonu itibarıyla yapılan ölçümlerde eksi 420 milyon metreküplere kadar yükselmiş durumda. Bu da şu anlama geliyor. 3 aylık yağış verisi sonrasında Beyşehir Gölü, kaybettiği suyun yüzde 50’sini telafi etmiş görünüyor“ dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 400'ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak özellikle geçen yıl iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, bazı yerlerde kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Ancak geçen 3 aylık dönemde yağan yağışlar, Beyşehir Gölü'ne can suyu oldu.

'YAĞIŞLAR İLE YÜZEY SULARIMIZ BESLENDİ'

Konya kapalı havzasının beslemesinin tek yolu yağışlar olduğunu belirten Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, "Yağışların olumlu etkisi, bizim bütün yüzey sularımızı besliyor olması. Yağan yağmur; dereleri, nehirleri, göletleri, gölleri ve barajları ciddi oranda besleyen doğal kaynağımızdır. Konya kapalı havzası; dış havzalardan, komşu havzalardan beslenme durumu söz konusu değildir. O yüzden kapalı havza denir. Konya kapalı havzasının ana beslenme damarı yağışlardır. O yüzden yağışlar, Konya kapalı havzası için çok önem arz etmektedir. Bu yıl yağışlar sonucunda geçen yıl yüzde 3, yüzde 5'lere düşen baraj doluluk oranlarımız bu yıl yüzde 50'ler oranına gelmiş durumdadır. Bu yağışın devamı ve ilerleyen dönemlerde bu akışın devam edeceği, yağış dursa bile akış ve beslenim devam edecektir" diye konuştu.

'ESKİ STANDARTLARINA YA DA ÇOK YAKIN NOKTALARA GELECEK'

Beyşehir Gölü'nde kaybedilen suyun yüzde 50'lik kısmının geri kazanıldığını ifade eden Arslan, "Beyşehir Gölü yazık ki 2025 yılı sonu itibarıyla eksi 952 milyon metreküplük bir hacimde bulunuyordu. Göl normal standardından yaklaşık 1 milyar metreküp su kaybetmiş durumdaydı. Mart ayı sonu itibarıyla yapılan ölçümlerde eksi 420 milyon metreküplere kadar yükselmiş durumda. Bu da şu anlama geliyor. 3 aylık yağış verisi sonrasında Beyşehir Gölü, kaybettiği suyun yüzde 50'sini telafi etmiş görünüyor. Nisan ve mayıs ayını da dahil ettiğimiz zaman ben umut ediyorum ki Beyşehir Gölü eski standartlarına, oralara gelmese bile çok yakın noktalara erişecek durumda. Yağışlarımız bu şekilde bölgemizi, göllerimizi, barajlarımızı ve göletlerimizi ciddi anlamda besliyor. Yüzey suyu olarak toplanıyor ve yine tarımsal faaliyette kullanılmak üzere bize ciddi bir imkan sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA