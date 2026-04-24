KONYA Haberleri

Konya’da üretiliyor! Gramı 30 Euro’dan alıcı buluyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Doğanhisar ilçe merkezinde safran üretimi yapan bir üreticinin arazisinde yetkililer tarafından kontroller gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde üretim süreci detaylı şekilde ele alınırken, üreticiye çeşitli konularda teknik bilgilendirme yapıldı.

SULAMA YÖNETİMİ VE DOĞRU UYGULAMALAR ANLATILDI

İncelemeler kapsamında safranda sulama yönetimi, bitkinin sezonluk su ihtiyacı ve aşırı sulamaya karşı hassasiyeti konularında üreticiye bilgiler verildi. Verimliliğin artırılması amacıyla damla sulama sisteminin önemi vurgulanarak, bu yöntemin kullanılması gerektiği ifade edildi.

BİTKİ BESLEME VE VERİM ARTIŞI İLİŞKİSİ

Yetkililer tarafından ayrıca bitki besleme ürünlerinin kullanımıyla safran soğanındaki sayısal artış ve kalite farkı arasındaki ilişki hakkında bilgilendirme yapıldı. Doğru besleme tekniklerinin ürün kalitesi ve verim üzerinde önemli etkiler oluşturduğu belirtildi.

SAFRANIN YÜKSEK EKONOMİK DEĞERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dünyanın en değerli tarım ürünlerinden biri olarak bilinen safranın, piyasa değeriyle dikkat çektiği ifade edildi. Zaman zaman altınla kıyaslanan safranın gram fiyatının ortalama 30 euro seviyelerinde alıcı bulduğu belirtilirken, üreticilere diğer tarımsal faaliyetler konusunda da gerekli yönlendirmeler yapıldı.

