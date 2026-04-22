KOMÜT’ten Konya’ya 2 milyar TL’lik dev konut projesi

KOMÜT’ten Konya’ya 2 milyar TL’lik dev konut projesi
Küresel ekonomik dalgalanmalar, yükselen maliyetler ve değişen konut tercihleri inşaat sektörünü yeniden şekillendirirken, KOMÜT Başkanı Adem Bulut bu gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) tarafından düzenlenen toplantıda, şehirdeki inşaat sektörünün güncel durumu, yaşanan sorunlar ve gelecek planları kapsamlı şekilde ele alındı. Etkinliğe KOMÜT Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut'un yanı sıra Başkan Yardımcısı Ali Kamacı, Başkan Vekili Osman Derin, yönetim kurulu üyeleri Alican ve Necip Taşpınar ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Adem Bulut, sektör temsilcileri ve basınla bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür buluşmaların daha sık yapılmasını istediklerini ifade etti. İstişare kültürünün sektör açısından önemli olduğuna dikkat çeken Bulut, kahvaltı organizasyonlarıyla iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Zorlu bir süreçten geçtik”

2019 yılında göreve başladıklarını hatırlatan Adem Bulut, geride kalan sürecin hem ülke hem de sektör açısından oldukça zorlu geçtiğini dile getirdi. Göreve gelir gelmez pandemi süreciyle karşılaştıklarını belirten Adem Bulut, bu dönemin küresel ölçekte ekonomik etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Pandeminin ardından ekonomik dalgalanmaların devam ettiğini kaydeden Adem Bulut, küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin sektöre doğrudan yansıdığını belirterek, "İran-İsrail-ABD hattındaki gerilimler, enerji ve petrol fiyatlarındaki artışlar, altın ve dövizdeki dalgalanmalar maliyetleri ciddi şekilde etkiliyor. Bu durum ister istemez inşaat sektörünü de baskı altına alıyor” diye konuştu.

Maliyet artışları sektörü zorluyor

İnşaat maliyetlerindeki öngörülemez artışlara değinen Adem Bulut, projelerin başlangıç ve bitiş süreçleri arasında ciddi fiyat farkları oluştuğunu söyledi. Bu durumun hem müteahhitleri hem de konut almak isteyen vatandaşları zorladığını belirten Adem Bulut, artan maliyetlerin doğrudan fiyatlara yansıdığını ifade etti. "Bugün geldiğimiz noktada arsa fiyatları, malzeme giderleri ve işçilik maliyetleri sürekli artıyor. Bu da konut fiyatlarını yukarı çekiyor. Alım gücü zorlaşırken, üretici de risk altında kalıyor” diyen Adem Bulut, sektörün ayakta kalabilmek için büyük çaba gösterdiklerini vurguladı.

Konut tercihleri değişiyor

Türkiye genelinde konut ihtiyacının sürdüğünü aktaran Adem Bulut, vatandaşların konut tercihlerinde değişim yaşandığını söyledi. Eskiden daha büyük dairelerin tercih edildiğini hatırlatan Bulut, günümüzde küçük metrekareli konutlara yönelimin arttığını, bunun ekonomik koşullar ve yatırım eğilimleriyle ilişkili olduğunu ifade etti. 

Bu değişimin hem ekonomik şartlardan hem de yatırım amaçlı alımlardan kaynaklandığını belirten Adem Bulut, "Daha küçük daireler hem daha ulaşılabilir hem de daha kolay satılabilir hale geldi. Bu nedenle projelerde de bu yönde bir dönüşüm söz konusu” diye aktardı.

Üye sayısı arttı yapı güçlendi

KOMÜT'ün büyüme sürecine de değinen Adem Bulut, görev başlangıcında 120 civarında olan üye sayısının bugün 200'e yaklaştığını söyledi. Özellikle mimar ve mühendis üyelerin artmasının sektöre katkı sağladığını belirtti. Adem Bulut, teknik altyapının güçlenmesinin kaliteyi artırdığını ifade etti. Birlik ve beraberliğe önem verdiklerini vurgulayan Adem Bulut, üyelerin birbirini tanıması, iş birliği yapması ve sektörde birlikte hareket etmesi adına çeşitli faaliyetler düzenlediklerini belirtti. 

2 milyar TL'lik dev proje

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de KOMÜT'ün yeni hizmet binası ve konut projesi oldu. Adem Bulut, kooperatif modeliyle yürütülen projede 120 adet 5+1 daire bulunduğunu ve yatırım değerinin yaklaşık 2 milyar TL olduğunu açıkladı.

Projenin yalnızca konut değil, aynı zamanda dernek binasını da kapsadığını belirten Adem Bulut, modern donatılarla yüksek standartta bir yapı inşa ettiklerini ifade etti. Projenin tamamlandığını ve teslim sürecinin Mayıs ayında başlayacağını söyledi. Adem Bulut, modern donatılarla inşa edilen projede kapalı otopark, elektrikli araç şarj istasyonları ve yüksek standartlı malzeme kullanımının öne çıktığını ifade etti. 2023 yılında başlayan projenin tamamlandığını ve iskan sürecinin bitirildiğini belirten Bulut, Mayıs ayı ortasından itibaren konutların hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

Belediyelerle ruhsat ve iş birliği vurgusu

Yerel yönetimlerle yürütülen çalışmalara da değinen Adem Bulut, imar ve ruhsat süreçlerinin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti. Dijital sistemlerin süreci daha şeffaf hale getireceğini belirtti. Kooperatif sisteminin doğru yönetildiğinde avantaj sağladığını ancak hatalı uygulamaların sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

"Konya'ya katkı sunmaya devam edeceğiz”

Konuşmasının sonunda Konya'ya değer katmaya devam edeceklerini söyleyen Adem Bulut, yeni projelerle sektöre katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti. Toplantı sonrası Adem Bulut, basın mensuplarıyla birlikte KOMÜT Evleri projesini gezerek yerinde incelemelerde bulundu ve proje hakkında bilgi verdi.

