Konya’da çuval çuval dağıtıldı! 5 bin kiloyu aştı

Konya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında "Sorgum Sudan Bereketi Buradan” sloganıyla Silajlık Sorgum Sudan Otu Tohum Dağıtım Töreni düzenlendi. Programa İl Müdürü Duran Seçen'in yanı sıra Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü ile ilçe müdürleri de katıldı.

SON ÜÇ YILDA 8 BİN DEKARI AŞAN EKİM ALANI

Proje kapsamında Konya genelinde son üç yılda 423 üreticiye ulaşıldı ve toplamda 8 bin dekardan fazla alanda sorgum sudan otu ekimi gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla hem üretici desteklenirken hem de yem bitkisi üretiminin artırılması hedeflendi.

75 ÇİFTÇİYE 5 BİN 250 KİLOGRAM TOHUM DESTEĞİ

Tören kapsamında bu yıl 75 çiftçiye, toplam 1.750 dekar alanda ekim yapılmasını sağlayacak 5.250 kilogram tohum dağıtıldı. Yetkililer, dağıtılan tohumların bölge tarımına önemli katkı sunacağını belirtti.

KABA YEM AÇIĞINA STRATEJİK ÇÖZÜM

Konya'nın yıllık 13,6 milyon ton kaba yem ihtiyacına dikkat çekilirken, bu açığın kapatılmasında sorgum sudan otunun önemli bir alternatif olduğu vurgulandı. Yüksek yeşil ot verimi, ekolojik şartlara uyumu ve üretim planlamasına uygunluğu ile öne çıkan bitkinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Yetkililer, projenin temel hedefinin tarım arazilerinin etkin kullanımı olduğunu belirterek, "Tek bir karış toprağın boş kalmaması ve her damla sudan en yüksek verimin alınması için çalışmalarımız sürecek” mesajını verdi.

(Cumali Özer)