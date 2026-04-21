Konya’da farkındalık etkinliği: Otizm için el ele

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından otizme dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve empati kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Bedesten Çarşısı’nda “Empati Esnafı” etkinliği gerçekleştirildi.
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Bedesten Çarşısı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelinerek otizm konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlik süresince otizmli bireylerin sosyal yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilirken, onların toplumsal hayata aktif katılımının önemine vurgu yapıldı.
Esnaf ve vatandaşlardan destek
Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğu mesajı verilerek, anlayış, sabır ve empati ile daha kapsayıcı bir toplum inşa edilebileceği ifade edildi. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik farkındalık çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”