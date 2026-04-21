Güncelleme Tarihi:

Konya’da şok eden olay! Eski gelinin fotoğraflarını göndermiş

Konya'da görülen bir davada, eski gelininin özel fotoğraflarını izinsiz şekilde ailesine gönderen kayınpeder hakkında verilen hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından kesinleştirildi.

FOTOĞRAFLARI İZİNSİZ ALDI VE PAYLAŞTI

İnşaat mühendisi M.Ö. (32), 2 yıl önce yine mühendis olan eski eşi İ.Ö. ile boşandı. Çiftin 9 yaşındaki çocuklarının velayetiyle ilgili dava devam ederken, M.Ö.'nün eski kayınpederi A.Ö. (57), kadına ait bazı fotoğrafları izinsiz şekilde ele geçirdi. A.Ö.'nün, bu görüntüleri M.Ö.'nün ailesine gönderdiği ve uygunsuz ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE DAVA AÇILDI

M.Ö., fotoğrafların annesi, ağabeyi, ablası ve eniştesine gönderilmesi üzerine eski kayınpederi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine A.Ö. hakkında "hakaret” ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlarından dava açıldı. Sanık A.Ö., fotoğrafları alıp gönderdiğini mahkemede kabul etti.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI

Asliye Ceza Mahkemesi, A.Ö.'yü "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan, "iyi hal” indirimi uygulayarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. "Hakaret” suçunun ise ön ödemeye tabi olması ve sanığın gerekli ödemeyi yapması nedeniyle bu suçtan açılan dava düşürüldü.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Karara itiraz eden A.Ö.'nün başvurusu, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Yapılan değerlendirmede, yerel mahkeme kararında hukuka aykırı bir durum bulunmadığı, delillerin yeterli olduğu ve cezanın doğru şekilde uygulandığı belirtildi. İstinaf başvurusu esastan reddedilerek verilen hapis cezası kesinleşti.

KAYNAK: SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

